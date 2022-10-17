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17 تشرين الأول 2022 - 09:26
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ابنة الـ12 عاماً جثة داخل صندوق... جريمة مروّعة في باريس!

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ابنة الـ12 عاماً جثة داخل صندوق... جريمة مروّعة في باريس!
Lebanon News
تم فتح تحقيق في جريمة قتل يوم السبت بعد العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا في صندوق خارج مبنى عائلتها في باريس في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه تم اعتقال 4 أشخاص منذ ذلك الحين، علماً أن عائلة الطفلة تعيش في شمال شرق العاصمة الفرنسية.

وفي التفاصيل، فقد شعر والد الفتاة بالقلق بعدما لم تعد ابنته إلى المنزل من المدرسة. ويقال إنه شارك مخاوفه مع زوجته التي أبلغت الشرطة عن اختفاء ابنتهما.
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وذكرت صحيفة لو باريزيان أن والدي الفتاة كشفا عن مواصفاتها وملابسها وقت اختفائها.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فتُظهر لقطات المراقبة الفتاة وهي تدخل بهو المبنى الذي تعيش فيه عند نحو الساعة 3 بعد الظهر، حسب التوقيت المحلي. ولفتت الى أنه لا يوجد معلومات حول ماذا حدث بين ذلك الحين والساعة 11 مساءً، عندما تم العثور على جثتها.

وتظهر الكاميرات أيضًا امرأة تسحب صندوقًا بصعوبة خارج المبنى في تلك الليلة.

يذكر أنه لا يوجد معلومات عن سبب وفاة الضحية.

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