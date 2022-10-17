تجوّلت في الشارع مع حقيبة... وضعت جثة صديقتها بداخلها!

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماهي خبر مفاده أنه تمّ تصوير امرأة متهمة بالقتل وهي تحمل حقيبة زرقاء في شوارع بريطانيا وجثة صديقتها بداخلها.وبحسب المعلومات، فإن جيما ميتشل، 38 عامًا، متهمة بقتل صديقتها مي كوين تشونغ، 67 عامًا، في منزلها في ويمبلي في 11 تموز 2021.ولفتت التقارير الى أن ميتشل سارت في شوارع لندن لمدة ساعتين بعد قتل السيدة تشونغ ووضع جثتها مقطوعة الرأس داخل الحقيبة.ويُزعم أن ميتشل استأجرت سيارة وتوجهت إلى سالكومب، ديفون، والجثة في الحقيبة مخبأة في صندوق السيارة.وعادت ميتشل إلى لندن صباح يوم 27 حزيران من العام الماضي. وذهبت إلى المستشفى لعلاج إصبع مكسور، قائلة إنها أغلقت الباب عليه.وتم العثور على جثة السيدة تشونغ مقطوعة الرأس في الغابة من قبل المصطافين، كما وتم العثور على جمجمتها في شجيرات قريبة بعد بضعة أيام.واطلع المحلفون بمحكمة "أولد بايلي" على المقاطع المزعومة، وشوهدت ميتشل في فيديو وهي تسير من عنوانها في برونديزبري بارك في منطقة ويليسدن، بحقيبة كبيرة زرقاء وحقيبة ظهر أخرى.وظهرت أيضاً وهي تسحب الحقيبتين في الشارع وعبر حافة عشبية لمدة ساعتين قبل أن تستقل سيارة أجرة.وسمع المحلفون أن ميتشل قتلت السيدة تشونغ لأنها أرادت الحصول على المال لدفع تكاليف إصلاح منزلها.