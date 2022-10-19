سيارة تسبب أضراراً لأقدم المراحيض في اليابان!

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تسبَّبَ رجل ياباني مسؤول عن الحفاظ على التراث الثقافي بتدمير أقدم مرحاض في اليابان جزئياً بعدما صدم بسيارته هذا المعلم الأثري الواقع في معبد بوذي يعود بناؤه إلى قرون خلت، بحسب ما أفادت الشرطة الثلاثاء.ويضم معبد توفوكوجي في منطقة كيوتو غرب اليابان مراحيض يُعتقد أنها تعود إلى القرن الخامس عشر، صُنِفت على أنها ممتلكات ثقافية مهمة.وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أن "أضراراً لحقت" بالباب الخشبي الأصلي المؤدي إلى المرحاض عندما بادر السائق البالغ 30 عاماً والمنتمي إلى جمعية الحفاظ على التراث في كيوتو إلى استخدام دواسة الوقود من دون أن يدرك أن سيارته كانت على وضعية الرجوع إلى الخلف.وقال مسؤول في شرطة كيوتو "أُبلِغنا إن الأمر سيتطلب أعمال ترميم واسعة النطاق".كذلك أصيبت الجدران الداخلية بأضرار طفيفة، لكن المراحيض نفسها، وهي عبارة عن صفين من الفتحات في الأرضية بقيت سليمة، وفقًا لنوريهيكو موراتا، أحد المسؤولين عن الحفاظ على التراث الثقافي في كيوتو.وكان الرهبان البوذيون يرتادون هذه المراحيض في الماضي في إطار تدريبهم الزاهد، لكنها لم تعد مستخدمة اليوم.وقال موراتا "لا شكّ في أن تضرّر جزء من هذه الممتلكات الثقافية المهمة بهذه الطريقة أمر مخيّب". وأضاف: "سنناقش كيفية ترميمها بطريقة تحافظ على أكبر قدر ممكن من قيمتها الثقافية".