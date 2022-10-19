ميغان ماركل تُظهر دعمها لنساء إيران... ورسالة بالفارسية على قيمصها (صورة)

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أظهرت دوقة ساسكس ميغان ماركل دعمها للمتظاهرين والمتظاهرات في إيران، الذين يحتجون في الشوارع منذ أكثر من شهرٍ عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني داخل مركزٍ للأمن في العاصمة طهران.وفي التفاصيل، نشرت رائدة الأعمال المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ماندانا دياني صورةً عبر حسابها على انستغرام إلى جانب ميغان، زوجة الأمير هاري، خلال مشاركتهما في فعالية من تنظيم Spotify دعماً للمرأة.واللافت كان أنّ ميغان ارتدت قميص تيشرت باللون الأسود كُتب عليها بالفارسية "نساء، حياة، حرية". ومدحت ميغان خلال اللقاء شجاعة وجرأة المتظاهرين والمتظاهرات في إيران.