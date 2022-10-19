منوعات
19 تشرين الأول 2022 - 11:32
Back

ميغان ماركل تُظهر دعمها لنساء إيران... ورسالة بالفارسية على قيمصها (صورة)

ماذا كُتب على قميصها؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار نساء, ايران, الامير هاري, دوقة ساسكس,ميغان ماركل,ماذا كُتب على قميصها؟
episodes
ميغان ماركل تُظهر دعمها لنساء إيران... ورسالة بالفارسية على قيمصها (صورة)
Lebanon News
أظهرت دوقة ساسكس ميغان ماركل دعمها للمتظاهرين والمتظاهرات في إيران، الذين يحتجون في الشوارع منذ أكثر من شهرٍ عقب وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني داخل مركزٍ للأمن في العاصمة طهران.

وفي التفاصيل، نشرت رائدة الأعمال المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ماندانا دياني صورةً عبر حسابها على انستغرام إلى جانب ميغان، زوجة الأمير هاري، خلال مشاركتهما في فعالية من تنظيم Spotify دعماً للمرأة. 
الإعلان

واللافت كان أنّ ميغان ارتدت قميص تيشرت باللون الأسود كُتب عليها بالفارسية "نساء، حياة، حرية". ومدحت ميغان خلال اللقاء شجاعة وجرأة المتظاهرين والمتظاهرات في إيران.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً