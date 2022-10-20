تكريماً لنضاله...البرلمان الأوروبي يمنح جائزة سخاروف لشعب أوكرانيا "الشجاع"

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منح البرلمان الاوروبي الأربعاء جائزة سخاروف للدفاع عن حرية الرأي للشعب الأوكراني "الشجاع" الذي يواجه الغزو الروسي.وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "هذه الجائزة مخصصة للأوكرانيين الذين يناضلون على الأرض. لأولئك الذين أجبروا على الفرار. لأولئك الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم. إلى كل أولئك الذين يقاومون ويناضلون من أجل قناعاتهم"، وذلك لدى إعلانها في ستراسبورغ هذا الخيار الذي تم "بالاجماع".واضافت ميتسولا "اعلم ان شعب اوكرانيا الشجاع لن يستسلم، ونحن ايضا"، مؤكدة ان الاوكرانيين يجازفون بحياتهم "لصون القيم التي نؤمن بها جميعا: الحرية والديموقراطية ودولة القانون".واعلنت ان الشعب الاوكراني الذي تمت مكافأته ممثل "برئيسه فولوديمير زيلينسكي ونوابه والمجتمع المدني".وفي مواجهة "الاعمال الارهابية" لروسيا في اوكرانيا والتي نددت بها ايضا رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين صباح الاربعاء، فان ترشيح الشعب الاوكراني كان موضع "تفاهم" بين المجموعات السياسية في البرلمان.كذلك، وصل مرشحان الى المرحلة النهائية: مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج الموقوف في لندن ولجنة الحقيقة في كولومبيا، وهي هيئة تحقق في انتهاكات حقوق الانسان خلال النزاع المسلح مع متمردي فارك.انشئت جائزة سخاروف لحرية الرأي العام 1988. وهي تكافىء كل عام افرادا او منظمات تدافع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية وتبلغ قيمتها خمسين الف يورو.