إلناز ركابي تلقى استقبال الأبطال في إيران بعد ظهورها في مسابقة من دون حجاب

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لقيت المتسلّقة الإيرانية إلناز ركابي الأربعاء استقبال الأبطال عند عودتها الى ايران بعد الضجة التي أثارتها مشاركتها من دون حجاب في مسابقة آسيوية أقيمت في كوريا الجنوبية، حيث تجمع عشرات من مواطنيها للترحيب بها.وعادت ركابي الى مطار طهران بعد المسابقة في كوريا الجنوبية فيما لا تزال ايران تحت وطأة التظاهرات التي تقودها نساء احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.في منشور على انستغرام وتعليقات في المطار، اعتذرت ركابي عن "القلق" الذي تسببت به، وأكدت أن ظهورها سافرة كان "غير مقصود".لكن ناشطين أبدوا تخوفا من أن تكون تعليقاتها جاءت تحت الضغط من السلطات الإيرانية التي قد تكون غضبت من تصرفاتها.واكتفت ركابي في المنافسات النهائية الأحد بوضع عصبة على الرأس، في خطوة فسّرت على أنها تأييد للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ شهر في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني. وشكّلت خطوة ركابي مخالفة لقواعد اللباس التي يجدر بالإيرانيات التزامها لدى مشاركتهن في مسابقات خارجية، ومنها تغطية الرأس بالكامل.وردد عشرات المؤيدين الذين تجمعوا أمام مطار الإمام الخميني الدولي في طهران فجر الأربعاء، "إلناز بطلة" وصفقوا رافعين هواتفهم النقالة لتصوير هذه اللحظة.كما أظهر شريط مصوّر نشرته صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر تطبيق تلغرام، عشرات الأشخاص متجمعين خارج مبنى الوصول، يهتفون ويصفّقون. وأحاط هؤلاء بحافلة صغيرة وسيارة يعتقد أن ركابي وآخرين من أفراد الفريق المشارك في مسابقة التسلق، كانوا على متنهما.وبعض النساء اللواتي حضرن الى هناك لم يضعن الحجاب.وقال مركز حقوق الإنسان في ايران ومقره نيويورك "استقبال الأبطال- من قبل نساء لم يضعن الحجاب- خارج طهران ... القلق على سلامتها باق".وانتقدت الولايات المتحدة الاربعاء سلوك السلطات الايرانية حيال الرياضية إلناز ركابي، محذرة من أن الانظار ستتركز على ما سيؤول اليه مصيرها في ايران.وقال فيدنت باتيل متحدثا باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين إن "انظار العالم والشعب الايراني ستتجه الى كيفية التعامل معها"، معتبرا أنه "لا يمكن تبرير" عودتها القسرية على ما يبدو من كوريا الجنوبية.