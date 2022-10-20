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20 تشرين الأول 2022 - 06:03
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في إندونيسيا... انهيار قبة ضخمة لمسجد جراء حريق نشب فيه (فيديو)

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في إندونيسيا... انهيار قبة ضخمة لمسجد جراء حريق نشب فيه (فيديو)
Lebanon News
انهارت  القبة الضخمة لمركز المسجد الكبير الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بسبب حريق هائل نشب في المسجد واستمر لساعات. وكان المسجد يخضع لعمليات ترميم عندما نشبت فيه النيران بحسب الشرطة، التي قالت إنه تم جلب أربعة عمال على الأقل لاستجوابهم. 

وقال قائد شرطة شمال جاكررتا كومبس ويبوو، إن تم إجلاء جميع المصلين في المسجد، وإنه لم يصب أي شخص بأذى في هذا الحادث، لكنه تم نقل أربعة عمال ممكن كانوا يعملون على تجديد القبة لمساءلتهم.
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 كذلك بين مسؤول شرطة العاصم أنه ستتم الاستعانة بالمركزالعدلي في مقر الشرطة، للتحقيق في سبب اندلاع النيران.
 
 
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