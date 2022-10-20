لبنان يفوز بجائزة جوليسانو العالمية للرعاية الصحية للاعبي الأولمبياد الخاص

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أصبح لبنان، من خلال طبيب العيون الدكتور أديب جابر من الأولمبياد الخاص اللبناني، من ضمن الفائزين السبعة بجائزة جوليسانو العالمية للقيادة الصحية لعام 2022، والخاصة بإجراء الفحوص الصحية على لاعبي الأولمبياد.وبذلك، يكون لبنان الدولة العربية الثالثة التي تفوز بتلك الجائزة، حيث كانت مصر قد حصلت عليها من خلال دكتور العظام محمد عسكر عام 2017، والأردن من خلال الدكتور كمال الدين بني هاني عام 2019.وجاء فوز الدكتور أديب بهذه الجائزة لقيامه بمنذ أكثر من 17 عامًا بتقديم الدعم للاعبين في كل من لبنان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد تطوع مع الأولمبياد الخاص اللبناني لدعم كل من برنامج العيون المفتوحة لإجراء فحوص مجانية وقد استقبل الحالات في عيادته الخاصة مجانًا.وكان مؤتمر القمة العالمي للصحة الشاملة للأولمبياد الخاص الذى اقيم في مدينة نيويورك قد شهد تكريم الفائزين بحضور د. تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولي، وأن كوستيلو ، المديرة التنفيذية لمؤسسة جوليسانو والدكتورة اليسا بازانى كبير مسؤولي الصحة في الأولمبياد الخاص.