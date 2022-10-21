لمناسبة ذكرى ربع قرن على إطلاق السلسلة... "هاري بوتر" على قطع نقدية بريطانية

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أعلنت هيئة سك العملة الملكية البريطانية (رويال مينت) الخميس أن شخصية الساحر الشهير "هاري بوتر" ستظهر على سلسلة عملات معدنية في المملكة المتحدة، بما يشمل قطعاً من فئة 50 بنسا.وقالت الهيئة في بيان إنها أطلقت "مجموعة من العملات السحرية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لـ+Harry Potter and the Philosopher's Stone+"، وهو الجزء الأول من سلسلة الروايات الشهيرة للمؤلفة جاي كاي رولينغ والتي حققت نجاحاً عالمياً ساحقاً.وتشمل السلسلة أربع قطع نقدية، تحمل إحداها صورة الساحر الشهير واضعاً نظارات طبية، فيما تظهر القطع الباقية قطار هوغورتس السريع والبروفيسور ألبوس دمبلدور ومدرسة هوغورتس للسحرة.وزُوّدت القطع النقدية خصوصاً بتأثير بصري يحاكي أثر "صاعقة البرق" عند وضعها أمام الضوء، وهو ما كان ممكناً بفضل تقنية ليزر متطورة تعطي الطابع "السحري" للعملات المعدنية، وتمنحها أيضاً ميزات أمان وتوثيق، بحسب "رويال مينت".وأُطلقت سلسلة "هاري بوتر" المؤلفة من سبعة أجزاء عام 1997، وتروي مغامرات الساحر الشاب هاري بوتر في مدرسة هوغورتس للسحرة، ومعركته ضد اللورد فولدمورت، وهو ساحر أسود يبحث عن الخلود.وتُقدّر مبيعات هذه القصص بمئات ملايين الدولارات، فيما حققت الأفلام الثمانية المرتبطة بهذه القصص إيرادات بمليارات الدولارات.وتشمل العملات المعدنية التي كشفت عنها شركة هيئة سك العملات البريطانية الخميس أيضاً، عملتين عليهما صور الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الشهر الماضي، وعملتين أخريين مع الصورة الرسمية للملك تشارلز الثالث، بحسب بيان الهيئة.