المستشفى العاشر لمجموعة أجيبادم للرعاية الصحية في اسطنبول والرابع والعشرون في العالم!

تواصل أجيبادم نموها المتسارع باعتبارها سلسلة بشهرة عالمية في المجال الطبي ومجموعة الرعاية الصحية الرائدة في تركيا بإطلاق المجموعة أحدث مستشفياتها - أجيبادم أتاشهير - لتكون عاشر مستشفى لها في اسطنبول ورقم 24 في العالم. تتميز أجيبادم أتاشهير بهندستها المعمارية الفريدة والتكنولوجيا الطبية المتقدمة، بالإضافة للأنظمة الرقمية التي طورتها المجموعة بشكل حصري في مجال الإدارة الصحية. كما يوجد فيها قسم طب الأطفال الملفت للنظر بفضل تصميمه المميز وأماكن التسلية الملائمين للأطفال بشكل مستقل عن مبنى المستشفى الرئيسي.
بدأت مجموعة أجيبادم رحلتها في قطاع الرعاية الصحية كمستشفى في حي صغير بمنطقة إسطنبول - تركيا. اليوم، تحولت أجيبادم إلى سلسلة عالمية تخدم في 5 دول من ضمنها تركيا وبلغاريا ومقدونيا وصربيا وهولندا مع 24 مستشفى و14 عيادة خارجية.
أصبحت مجموعة أجيبادم للرعاية الصحية اليوم علامة تجارية عالمية في السياحة الطبية من خلال توفير أعلى جودة للخدمات باستخدام التقنيات المتقدمة وفرق الخبراء التي تلبي معايير الجودة الدولية مثل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) وشهادة اعتماد المختبرات السريرية ISO 15189 وفق المواصفة القياسية الدولية. يسافر العديد من المرضى في كل عام من أنحاء مختلفة من العالم إلى تركيا لتلقي العلاج، ويفضلون مستشفيات أجيبادم لما توفره من راحة وثقة واستقرار. تقدم أجيبادم للمرضى الدوليين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الاستشارات وإجراءات التشخيص وإعداد الفواتير والتأمين وترتيبات السفر والإقامة وخدمات الترجمة. تم تصميم مركز خدمة المرضى الدوليين لمجموعة أجيبادم ليكون مركزاً شاملاً يوفر خدمات الرعاية الصحية من تقديم الطلب حتى عودة المريض إلى وطنه بعشرين لغة مختلفة.
باعتبارها سلسلة مشهورة عالمياً في المجال الطبي ومجموعة الرعاية الصحية الرائدة في تركيا، تواصل أجيبادم نموها السريع. حيث أطلقت المجموعة أحدث مستشفياتها - أجيبادم أتاشهير - لتكون عاشر مستشفى لها في اسطنبول ورقم 24 في العالم. تشتهر أجيبادم أتاشهير بهندستها المعمارية الفريدة والتكنولوجيا الطبية المتقدمة والأنظمة الرقمية التي طورتها المجموعة حصرياً في مجال الإدارة الصحية. تم بناؤها على مساحة داخلية تبلغ 65 ألف متر مربع. كما نالت المستشفى الشهادة الذهبية من LEED المتخصصة في ريادة تصاميم الأبنية البيئية والصديقة لاستهلاك الطاقة لميزاتها "الصديقة للبيئة" وكونها "بناءً ذكياً".
تقدم أجيبادم أتاشهير حلولاً علاجية في جميع فروع الطب، إلا أنها توفر رعاية خاصة في أمراض الأورام وأمراض النساء وجراحة الدماغ وجراحة العظام وأطفال الأنابيب والمرضى الأطفال بفضل التصميم الفريد للمستشفى والميزات التي تستوعب كل احتياجاتهم، وبالتالي ضمان سلامة المرضى ورضاهم. تحتوي المستشفى على 153 غرفة مع 298 سريراً للمرضى، و10 غرف عمليات للتدخلات الجراحية، وغرفة عمليات أطفال الأنابيب، بالإضافة إلى غرف تنظير داخلي/تنظير القولون، وغرف تصوير الأوعية.
يوجد في مستشفى أجيبادم أتاشهير مبنى منفصل يوفر بيئة صديقة للطفل، تجعل الأطفال المرضى مستمتعين بالأنشطة بهدف تشتيت انتباههم عن أجواء المستشفى. يعمل قسم طب الأطفال على مدار 24 ساعة مع أطباء مختصين من جميع الفروع والتخصصات الطبية. تقع غرف المراقبة بالقرب من مدخل العيادة متعددة التخصصات مع ممر مباشر منفصل للأطفال المصابين بالحمى والالتهابات. يمكن للأطفال وأسرهم زيارة الوحدة المخصصة دون دخول العيادة لإجراء فحوصات الدم واللقاحات.
من أجل الحصول على استشارة طبية ثانية بالمجان، يرجى التواصل معنا عبر: https://acibadem.ae
عيادة الأطفال الخاصة مع ملاهي
يرحب تصميم قسم طب الأطفال، المكون من طابقين والمشيد في مبنى منفصل، بالمرضى الأطفال بمحيط طفولي ودود، في بيئة تُبقيهم مستمتعين بالأنشطة في أماكن التسلية لتشتت انتباههم عن أجواء المستشفى. يعمل قسم طب الأطفال على مدار 24 ساعة مع أطباء مختصين من جميع الفروع الطبية والتخصصات. تقع غرف المراقبة بالقرب من مدخل العيادة متعددة التخصصات مع ممر مباشر منفصل للأطفال المصابين بالحمى والالتهابات. يمكن للأطفال وأسرهم زيارة الوحدة المخصصة دون دخول العيادة لإجراء فحوصات الدم واللقاحات. بالإضافة إلى ذلك، إرضاءً لطبيعة الأطفال المرحة، يوجد خارج مبنى طب الأطفال مباشرةً ملاهي دائرية مع ألعاب ملونة ليستمتع الأطفال بوقتهم أثناء وجودهم في مستشفى أجيبادم أتاشهير.
خدمات خاصة لولادة مريحة
يقع مجمع أمراض النساء والولادة في مستشفى أجيبادم أتاشهير في الطابق الأرضي ويتكون من وحدة الأورام النسائية ومركز التلقيح الاصطناعي ومركز طبابة ما قبل الولادة. تم تصميم المستشفى، المعروف بخدماته ذات المستوى العالمي للأمهات الحوامل، بحيث يكون الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالولادة والمخاض في طابق واحد، وبالتالي ضمان حصول المرضى على المساعدة بأسرع الطرق وأكثرها ملاءمة.
نهج متكامل لمرضى الأورام
تم تصميم عيادة الأورام خصيصاً لتلبية احتياجات المرضى الذين يخضعون لعلاجات الأورام والتي يمكن الوصول إليها من خلال مدخلها المنفصل، يتم تقدير وتقديم العلاج من قبل فريق من المتخصصين ذوي الخبرة باستخدام نهج متعدد الاختصاصات. يوجد في العيادة 34 وحدة علاج كيميائي، 30 منها لمرضى العيادات الخارجية و4 للمرضى النزلاء، وجميعها مجهزة بأنظمة تشخيصية وعلاجية متطورة. كما يوجد أيضاً مدخلاً منفصلاً يقود لعيادة الأورام التي توفر خدمة متعددة التخصصات لمرضى الأورام من قبل فريق من الاختصاصيين ذوي الخبرة. يتمتع الفريق بخبرة عالية في العمل على أجهزة علاج الأورام بالإشعاع بتقنية تروبيم (Truebeam) وإيثوس (Ethos) المتوفرة في مستشفى أتاشهير. بالإضافة إلى تقنية علاج الأورام بالإشعاع، بالإضافة إلى جهاز تصوير مقطعي محوسب لتشخيص حالات الحيوانات الأليفة، وإجمالي 34 وحدة علاج كيميائي في العيادة، 30 منها لمرضى العيادات الخارجية و4 للمرضى النزلاء.
مستشفى تُعنى بالفن الرقمي
ترحب مستشفى أجيبادم أتاشهير بزوارها بعمل فني رقمي عند مدخلها الرئيسي، تم إنشاء هذا العمل الفني خصيصاً باستخدام فن البيانات. حيث تم استخدام بيانات 145,580 طفلاً ولدوا حصرياً في مستشفيات أجيبادم لتصميم قطعة فنية ملهمة للمستشفى من قبل فناني البيانات ذائعي الصيت؛ الأخوة هاكان وسليمان يلماز، المشهود بأعمالهم الفنية الرقمية في تركيا. في عملهم الفني المُسمى "المولود الجديد"، يتم تمثيل كل مولود برمز زهرة وفقاً للشهر الذي ولد فيه. لن تقتصر القطعة الفنية على الأطفال المولودين سابقاً، إنما ومن الآن فصاعداً سيأخذ كل طفل مولود في أجيبادم مكانه في العمل الفني كزهرة جديدة خاصة به. بهذه الطريقة، تُؤكد هذه التحفة على أنها عملاً فنياً رقمياً "حياً".
من أجل الحصول على استشارة طبية ثانية بالمجان، يرجى التواصل معنا عبر: https://acibadem.ae