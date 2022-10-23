بعد الانتقادات اللاذعة... نتفليكس تضيف تنبيهاً جديداً إلى مسلسل "ذا كراون" (فيديو)

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أضافت منصة" نتفليكس" في أسفل المقطع الترويجي لمسلسل The Crown (التاج) الذي يتناول حياة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، عبارة توضح أنه عمل "روائي يستند إلى وقائع حقيقية"، بعد انتقادات حادة تعرض لها العمل.وباتت الجملة الآتية موجودة في أسفل المقطع الدعائي للمسلسل على "يوتيوب" وموقع "نتفليكس" الإلكتروني: "يروي هذا العمل الدرامي الروائي المستند إلى وقائع حقيقية قصة الملكة إليزابيث الثانية والأحداث السياسية والشخصية التي طبعت عهدها".وكانت المنصة تمتنع عن الاستجابة لمطالبات بإضافة هذا التنبيه، لكن الانتقادات الموجهة إلى المسلسل تصاعدت مع اقتراب انطلاق الموسم الخامس في 9 تشرين الثاني.ووصف رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور المسلسل بأنه "برميل من الهراء" بعدما أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الموسم الخامس يُظهِر تشارلز وهو يحاول إزاحة الملكة في تسعينيات القرن العشرين، وضغوطه على ميجور لدفع والدته إلى التنحي عن العرش.وانتقدت الممثلة جودي دنش التي أدّت دور الملكة فيكتوريا، المسلسل ووصفته بأنه "ظالم بقسوة" للعائلة المالكة.وأخذت الممثلة الحائزة على جائزة "أوسكار" والقريبة من الملك تشارلز وقرينته على "نتفليكس" أنها "شوشت الخطوط الفاصلة بين الدقة التاريخية والإثارة الفجة"، معربة عن مخاوفها من أن يعتقد "عدد كبير من المشاهدين" أن المسلسل يعبّر عن الحقيقة التاريخية.وفي صحيفة "ديلي تلجراف"، وصف مؤلف السيرة الذاتية للملكة الأم ويليام شوكروس المسلسل بأنه "بغيض ومليء بالأكاذيب وأنصاف الحقائق".ويُعرض الموسم الجديد من الذي يُعتبر أحد أكبر نجاحات "نتفليكس" بالتزامن مع بدايات عهد تشارلز (73 عاماً) بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية في سبتمبر، وسيتم تتويجه يوم 6 مايو في لندن.وسبق أن وُجهت إلى الموسم الرابع اتهامات بالتحيز في تناوله علاقة تشارلز والأميرة ديانا، وتطرق هذا الموسم إلى انضمام "ليدي دي" إلى العائلة الملكية البريطانية، وتؤدي دورها إيمّا كورين.ويصوّر المسلسل ديانا كخطيبة تعاني من الوحدة، ثم كعروس شابة حزينة تعيش مع زوج بارد وغير مخلص، كان لا يزال يحنّ إلى حبّه لكاميلا عندما كان شاباً.إلا أن منتجي المسلسل دأبوا على نفي هذه الاتهامات، مشددين على أن المسلسل "عُرّف دائماً على أنه روائي قائم على أحداث تاريخية".