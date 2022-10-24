مقطع فيديو يوثّق اللحظات المروّعة... انهيار جسر نتيجة الحمولة الزائدة!

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أفادت وزارة الأشغال العامة والطرق السريعة في الفلبين أنّ جسر كارلوس رومولو انهار يوم الجمعة بسبب الحمولة الزائدة لشاحنتين.وقد تمّ تشييد الجسر في بايامبانغ عام 1945 ليتحمّل حمولة 20 طنّاً كحدّ أقصى، إلّا أنّ حمولة الشاحنتين بلغت أكثر من 60 طنّاً ما أدّى إلى انهيار الجسر عند مرورهما معاً.ووضع طاقم الصيانة بالمكتب الهندسي في محافظة بانغاسينان على الفور إشارات التحذير اللازمة لإبلاغ سائقي السيارات والمشاة الذين يسلكون الطريق وقالوا إنّ جسراً مؤقتاً سيكون البديل وسيتم تركيبه في غضون أسبوعين.وأصيب أربعة أشخاص بجروحٍ نتيجة الحادث لكنّ حالتهم مستقرّة حتّى الآن.