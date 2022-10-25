بدلا من المصطلح الإنكليزي... محكمة في باريس تلزم الحكومة باستخدام تسمية فرنسية لمركز البيانات الصحية

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منع القضاء الفرنسي الحكومة من استخدام التسمية الإنكليزية "هيلث داتا هاب" (Health data hub) في أي مواد تواصلية تتعلق بمركز البيانات الصحية الحكومي، وأمرها بناء على مراجعة من جمعية الدفاع عن الفرنكوفونية باستعمال المرادف الفرنسي.وأصدرت المحكمة الإدارية في باريس في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري قراراً اطلعت وكالة فرانس برس على مضمونه الأحد يُلزم وزارة الصحة "سحب التعبير + Health Data Hub + واختصاره + HDH + من كل وسائل التواصل التي تتوجه إلى الجمهور الفرنسي على التراب الوطني بحلول 20 نيسان/أبريل 2023".وكانت جمعية الدفاع عن الفرنكوفونية "فرنكوفوني أفونير" (Francophonie Avenir) قدّمت مراجعة إلى المحكمة الإدارية سعياً إلى منع الدولة من استخدام تعابير إنكليزية مثل "تشوز فرانس" (Choose France) أو "فرنش تِك" (French Tech) أو "فرنش إمباكت" (French Impact) التزاماً بقانون الدفاع عن اللغة الفرنسية الصادر عام 1994.ويحظر هذا القانون على أية جهة عامة استخدام "تعبير أو مصطلح أجنبي" في علامة تجارية أو اسم ينشئه، بمجرد وجود تعبير مرادف بالفرنسية.وفي ما يتعلق بمركز البيانات الصحية، لاحظت المحكمة الإدارية في باريس أن كل مصطلح من المصطلحات الثلاثة في التسمية الإنكليزية "هيلث داتا هاب" تتوافر له "ترجمة معتمدة من قبل لجنة إثراء اللغة الفرنسية" ، نُشرت لاحقاً في الجريدة الرسمية.