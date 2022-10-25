وفاة شقيقتين بطريقة مأساوية... تعرّضتا لصعقة كهربائية أثناء تشغيل سخان المياه!

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توفيت شقيقتان مصريتان بطريقة مأساوية، إذ تعرّضتا لصعقة كهربائية أثناء قيام إحداهما بتشغيل سخان المياه الكهربائي.وفي التفاصيل، فقد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف بلاغاً يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وشقيقتها 15 عاماً، إلى مستشفى مركز الفشن بالمحافظة.وبعد انتقال رجال الأمن الى مقرّ الواقعة، بيّنت التحريات الأولية أن إحدى الضحيتين أصيبت بصعقة كهربائية أثناء استخدامها سخان المياه. وبحسب المعلومات، فقد حاولت شقيقتها إنقاذها، فأصيبت هي أيضاً، وفارقتا الحياة معاً.يذكر أن النيابة العامة أصدرت قراراً بعرض الشقيقتين للفحص الطبي، وإعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، قبل التصريح بالدفن.