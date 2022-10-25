تقليد يعود تاريخه إلى العام 1917... الملك تشارلز يرسل بطاقات تهنئة لمن بلغوا 100 عام وأكثر

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أرسل ملك بريطانيا تشارلز الثالث بطاقات تهنئة إلى الذين يحتفلون بعيد ميلادهم الـ100 عام وأكثر، بعدما عجز القصر عن تصميمها وطباعتها في فترة الحداد الرسمية وجنازة الملكة الراحلة في 19 أيلول الماضي.وفي التّفاصيل، فيعود هذا التقليد والذكرى السنوية المهمة إلى العام 1917، عندما تم إرسال برقية تمنيات طيبة من الملك جورج الخامس لأولئك الذين يحتفلون بعيد ميلادهم المئة أو الذكرى الستين للزواج.وفي هذه المناسبة، ذكر قصر باكنغهام أن قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية كانوا من بين المئات الذين تلقوا رسائل التهنئة.وتُظهر البطاقات، التي أُرسلت للمرّة الأولى في العهد الملكي الجديد، من الجهة الأمامية صورة للملك تشارلز وزوجته كاميلا تمّ التقاطها في صيف 2018.