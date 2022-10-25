منوعات
25 تشرين الأول 2022 - 07:54
Back

تقليد يعود تاريخه إلى العام 1917... الملك تشارلز يرسل بطاقات تهنئة لمن بلغوا 100 عام وأكثر

الملك تشارلز يرسل بطاقات تهنئة لمن بلغوا 100 عام وأكثر Lebanon, news ,lbci ,أخبار بطاقات تهنئة, بريطانيا,تشارلز , الملك تشارلز يرسل بطاقات تهنئة لمن بلغوا 100 عام وأكثر
episodes
تقليد يعود تاريخه إلى العام 1917... الملك تشارلز يرسل بطاقات تهنئة لمن بلغوا 100 عام وأكثر
Lebanon News
أرسل ملك بريطانيا تشارلز الثالث بطاقات تهنئة إلى الذين يحتفلون بعيد ميلادهم الـ100 عام وأكثر، بعدما عجز القصر عن تصميمها وطباعتها في فترة الحداد الرسمية وجنازة الملكة الراحلة في 19 أيلول الماضي.

وفي التّفاصيل، فيعود هذا التقليد والذكرى السنوية المهمة إلى العام 1917، عندما تم إرسال برقية تمنيات طيبة من الملك جورج الخامس لأولئك الذين يحتفلون بعيد ميلادهم المئة أو الذكرى الستين للزواج.
الإعلان

وفي هذه المناسبة، ذكر قصر باكنغهام أن قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية كانوا من بين المئات الذين تلقوا رسائل التهنئة.

وتُظهر البطاقات، التي أُرسلت للمرّة الأولى في العهد الملكي الجديد، من الجهة الأمامية صورة للملك تشارلز وزوجته كاميلا تمّ التقاطها في صيف 2018.
 
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً