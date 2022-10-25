إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة خلال 13 ثانية...فأنت أذكى مما تتصور!

هل أنتَ من محبّي الألغاز والألعاب الذّهنية؟ نقدّم إليكَ اليوم صورةً تعود لخمسينيات القرن الماضي وتحمل دعابة ذهنية تتحدّى عقلك وتزيد من قدرته ومن مهارات التفكير لديك.
أنظر أيّها القارئ إلى الصورة. سترى بادئ الأمر عائلة كبيرة تستمتع بالعشاء. لكن ألقِ الآن نظرة فاحصة إلى الصّورة وستجد أخطاءً غريبة فيها.
والآن، ابحث عن 12 خطأ في الصورة خلال 13 ثانية. إذا كان بإمكانك حل هذه اللعبة الذهنية المحفزة للدماغ بأقل من ذلك، فأنت بلا شك أذكى مما تتخيل
إليك في ما يلي الإجابة:
1-إحدى الفتيات الصغيرات تُقلّب الشاي بسكين
2-الخبز بشكل سحابة، لكن الشريحة أمام الصبي مستطيلة الشكل
3-إبريق الشاي ليس له يد
4-المرأة تسكب الشاي على الطاولة
5-المصباح مع الشمعة فوقه متصل بمقبس
6-نظارات الصبي الصغير من شكلين مختلفين - بيضاوي ومستطيل
7- دخان قادم من المدفأة الكهربائية
8-المرآة معلقة بوصلة سلسلة واحدة
9-الرجل يقرأ الجريدة وهي مقلوبة
10-أحد أرجل طاولة القهوة مفقودة
11-الصورة المعلقة مقلوبة
12- قط مغلق داخل قفص العصافير