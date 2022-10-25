إذا وجدت الأخطاء في هذه الصورة خلال 13 ثانية...فأنت أذكى مما تتصور!

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هل أنتَ من محبّي الألغاز والألعاب الذّهنية؟ نقدّم إليكَ اليوم صورةً تعود لخمسينيات القرن الماضي وتحمل دعابة ذهنية تتحدّى عقلك وتزيد من قدرته ومن مهارات التفكير لديك.أنظر أيّها القارئ إلى الصورة. سترى بادئ الأمر عائلة كبيرة تستمتع بالعشاء. لكن ألقِ الآن نظرة فاحصة إلى الصّورة وستجد أخطاءً غريبة فيها.والآن، ابحث عن 12 خطأ في الصورة خلال 13 ثانية. إذا كان بإمكانك حل هذه اللعبة الذهنية المحفزة للدماغ بأقل من ذلك، فأنت بلا شك أذكى مما تتخيل