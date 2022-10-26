مقاطع فيديو قصيرة على "بينترست" للتعريف بمتحف اللوفر بطريقة مختلفة

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تعاونت منصة "بينترست" العالمية ومتحف اللوفر لإنشاء عشرات مقاطع الفيديو القصيرة التي تهدف إلى اكتشاف المتحف الباريسي بطريقة مختلفة، على ما أعلنا الاثنين، وهي الشراكة الأولى من نوعها بين التطبيق ومؤسسة متحفية في فرنسا.وستكون مقاطع الفيديو الخمسة الأولى التي تقل مدة كل منها عن عن دقيقتين متاحة اعتبارًا من الاثنين على حساب اللوفر عبر "بينترست" الذي يبلغ متوسط عدد مشاهداته شهرياً 230 ألفاً. واشار المتحف إلى أن المقاطع الخمسة الأخرى ستتاح اعتباراً من الربع الأول من سنة 2023.ويضم متحف اللوفر الذي كان سابقاً قصراً للملوك مجموعات تعتبر من بين الأجمل، وتغطي زمنياً آلاف الأعوام وجغرافياً منطقة تمتد من أميركا إلى حدود آسيا.وكان عدد زوار المتحف يبلغ نحو عشرة ملايين سنوياً قبل عام من أزمة كوفيد-19 التي أجبرته على الإقفال لعدة أشهر.وأوضح المتحف لوكالة فرانس برس أن "آثار الأزمة الصحية بقيت محسوسة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، ولكن منذ نيسان/أبريل كان الحضور جيداً جداً". وأضاف "نعود إلى مستويات مماثلة لعام 2019 (9,6 ملايين زائر)، باستثناء الزوار الصينيين، بسبب الإغلاق في بلادهم.وأضاف أن لديه في الوقت نفسه "أكثر من عشرة ملايين متابع" لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.