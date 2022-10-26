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26 تشرين الأول 2022 - 05:54
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أثناء تقديم برنامجه... وفاة مذيع بريطاني مباشرةً على الهواء!

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أثناء تقديم برنامجه... وفاة مذيع بريطاني مباشرةً على الهواء!
Lebanon News
في حادثة محزنة، توفّي المذيع البريطاني تيم غوف، 55 عاماً، مباشرةً على الهواء بينما كان يقدّم برنامجه الإذاعي على "جينكس راديو".

وأصيب غوف بنوبة قلبية أثناء وجوده في استوديو بمنزله في لاكفورد بإنكلترا، وأسلم الروح مباشرة على الهواء.

وقد انصدم محبّو غوف بخبر وفاته، لا سيّما مدير "جينكس راديو"، جيمس هازل، الذي تجمعه بالراحل علاقة صداقة منذ أكثر من 30 عاماً.
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وأشاد هازل بشخصية غوف المرحة والطيّبة وبموهبته المميّزة، وقال :"قرّر الانضمام إلى "جينكس راديو" منذ بدايتها، لإعادة الإذاعة التجارية والمحليّة إلى مدينة سوفولك التي يحبّها كثيراً".
 
 
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