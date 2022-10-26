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26 تشرين الأول 2022 - 06:10
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امتنع عن الاستحمام لعقود... وفاة الرجل "الأكثر قذارة في العالم"!

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امتنع عن الاستحمام لعقود... وفاة الرجل &quot;الأكثر قذارة في العالم&quot;!
Lebanon News
توفي رجل إيراني كان يعرف بـ"الأكثر قذارة في العالم" لامتناعه عن الاستحمام لعقود، عن 94 عاما، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.

ورحل الرجل المكنّى "عمو حاجي" الذي لم يستحمّ على مدى أكثر من نصف قرن، الأحد في قرية دجكه بمحافظة فارس في جنوب الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الثلاثاء.
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ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي، أن الرجل كان يتفادى الاستحمام خشية أن يؤدي ذلك الى "إصابته بالمرض".

وذاع صيت الرجل الذي أمضى حياته عازبا. وأشارت وسائل إعلام محلية الى أنه تم إعداد وثائقي عنه عام 2013 بعنوان "الحياة الغريبة لعمو حاجي".

وأشارت إرنا الى أنه قبل أشهر "وللمرة الأولى، أحضره بعض أهل القرية الى الحمام من أجل الاغتسال".

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