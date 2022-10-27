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27 تشرين الأول 2022 - 08:48
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الأرجوحة العمودية الأسرع في العالم... رقم قياسي جديد لدبي

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الأرجوحة العمودية الأسرع في العالم... رقم قياسي جديد لدبي
Lebanon News
أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الأربعاء أنّ الأرجوحة الأفعوانية "The Storm Coaster" في دبي هيلز مول هي الأرجوحة العامودية الأسرع في العالم.

وتمّ وضع الأفعوانية داخل المول التجاري في دبي وحلبتها تمتدّ على مساحة 679 متراً وتتألف من ثلاثة قطارات، كل واحد يسع لـ 12 راكباً. وقال متحدث باسم موسوعة غينيس في بيان "أضافت دبي إنجازاً جديداً على لائحة انجازاتها العالمية من خلال الأرجوحة".
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وقال ممثل عن مجموعة Emaar التي بنت الأرجوحة "أردنا من خلالها لفت انتباه العالم من خلال تجربة لا مثيل لها، والحصول على الرقم القياسي هو تأكيد كبير على أننا حققنا ذلك".

وأطلقت دبي الأرجوحة في بداية العام الحالي.

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