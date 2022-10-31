طلاق نجم كرة القدم الأميركية توم برادي وعارضة الأزياء جيزيل بوندشن

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أكد نجم كرة القدم الأميركية توم برادي وعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة جيزيل بوندشن الجمعة عزمهما الطلاق، في انفراط لعقد ثنائي من بين الأشهر في الولايات المتحدة.وينهي الإعلان أسابيع من التكهنات في مجلات المشاهير بشأن توترات زوجية تسببت بها عودة اللاعب الشهير إلى المنافسات، بعد شهر ونصف شهر فقط من إعلان اعتزاله.وكتب توم برادي البالغ 45 عاما على إنستغرام "في الأيام الماضية، أنهيت مع زوجتي طلاقنا بعد زواج استمر 13 عاماً. توصلنا إلى هذا القرار رضائياً ومع الامتنان للوقت الذي أمضيناه سوياً".وأشار إلى أن قرار الانفصال اتُّخذ بعد "تفكير مسهب"، واصفاً ذلك بأنه أمر "مؤلم".وكتبت جيزيل بوندشن البالغة 42 عاماً من جانبها أن "قرار إنهاء الزواج لا يكون سهلاً البتة لكن بتنا متباعدين أحدنا عن الآخر، ورغم صعوبة هذا الوضع، أشعر بالسعادة إزاء الوقت الذي أمضيناه سوياً وأتمنى الأفضل لتوم".وأضافت "أولويتي كانت وستبقى لطفلينا" و"سنواصل تحمل مسؤولية تربيتهما معاً".