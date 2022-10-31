فاجعة في كوريا الجنوبية... حادث تدافع يسفر عن مقتل 153 شخصاً ضمن احتفالات هالوين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحد إجراء تحقيق "معمّق" بشأن تدافع أسفر عن مقتل 153 شخصاً على الأقل السبت في سيول حيث احتشد عشرات الآلاف، ومعظمهم صغار في السّنّ، في شوارع ضيّقة للاحتفال بعيد "هالوين".

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وأعرب يون عن أسفه "لمأساة وكارثة ما كان يجب أن تحدث"، معلنًا الحداد الوطني.

ووعد بأنّ حكومته ستُجري تحقيقًا "معمّقا" لتحديد أسباب الفاجعة، وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبيّة، والتأكد من أنها "لن تتكرر".

وانتشرت عشرات الجثث على رصيف مغطّاة بملاءات. وحاول مارة في الشارع إنعاش مصابين بناء على طلب عناصر فرق الإسعاف المنشغلين. وكان أشخاص يرتدون ملابس تنكرية أو ملابس سهرة يركضون بعدما انتابهم الذعر.

ووقع الحادث ليل السبت بالقرب من فندق هاملتون الواقع في شارع رئيسي محاط بأزقة شديدة الانحدار.

ووفقًا للسلطات في سيول، فقد تمّ الإبلاغ عن فقدان 2642 شخصًا، بينهم أجانب من الولايات المتحدة وإيران وفرنسا والصين وأوزبكستان وفيتنام والنمسا وكازاخستان وسريلانكا والنروج.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى توافد نحو 100 ألف شخص إلى إتايوان للاحتفال بهالوين، وهو الاحتفال الأول في سيول منذ بداية جائحة كوفيد-19.