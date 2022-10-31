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31 تشرين الأول 2022 - 07:49
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إطلاق أكثر من ستة آلاف فرخ سلحفاة من أنواع مهددة بالانقراض في البيرو

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إطلاق أكثر من ستة آلاف فرخ سلحفاة من أنواع مهددة بالانقراض في البيرو
Lebanon News
أُطلق أكثر من ستة آلاف فرخ من ثلاثة أنواع من السلاحف المهددة بالانقراض في بحيرات على حوض الأمازون في البيرو لمساعدتها على التكاثر، على ما قال مسؤولون محليون السبت.

ولتحقيق ذلك، يجمع مسؤولو الحياة البرية بيض السلاحف وينقلونه من الشواطئ الطبيعية في حوض الأمازون إلى أخرى اصطناعية حيث يتم تحضينها صناعياً لمدة 60 يوماً حتى تفقس.
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وقال رئيس حديقة "كوردييرا أسول ديل سيرنانب" الوطنية غوستافو مونتويا لوكالة فرانس برس إنه جرى إطلاق أكثر من 6100 سلحفاة صغيرة من أنواع تاريكايا وتشارابا وتيبارو في مياه حوض الأمازون.

وأضاف مونتويا: "مع إطلاق هذه الأنواع المعرضة للخطر، سيكون ممكناً إعادة توطين البحيرات والأنهار في الأمازون".

ويقول علماء البيئة إن الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة ونظامها البيئي أمر حيوي لكوكب الأرض بسبب قدرتها على امتصاص غازات الدفيئة.

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