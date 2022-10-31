الملك تشارلز الثالث ينظم حفل استقبال عشية قمة المناخ "كوب27"

أعلن الملك تشارلز الثالث الأحد أنه سيقيم حفل استقبال قبل قمة المناخ "كوب27" التي تستضيفها مصر الشهر المقبل، وذلك بعد نصيحة تلقاها من الحكومة البريطانية السابقة بعدم الحضور.

وقال قصر باكنغهام إن الحفل الذي سيقام في 4 تشرين الثاني سيجمع أكثر من 200 "من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية" قبل يومين من انطلاق القمة.

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وأضاف القصر أن الحدث هو بمناسبة انتهاء استضافة بريطانيا لمؤتمر "كوب26".

ويعد الملك تشارلز من داعمي القضايا البيئية وقد ألقى كلمة خلال "كوب26" في غلاسكو عام 2021.

وفي الواقع، فقد أفاد مكتب داونينغ ستريت الجمعة بأن الملك لن يحضر "كوب27" بعد نصيحة من حكومة ليز تراس السابقة بأنها ليست "المناسبة الصحيحة" لحضوره.