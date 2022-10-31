بسبب مكالمة هاتفية... مقتل شاب وإصابة والده وشقيقه بعد مشاجرة بين عائلتين

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أدّت مكالمة هاتفية إلى نشوب مشاجرة بين عائلتين في مصر، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة والده وشقيقه بإصابات بالغة.وتمكّنت أجهزة الأمن المصرية من إلقاء القبض على المتهمين، وإخطار النيابة العامة المصرية، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة.ومن خلال التحريات، فقد تبيّن أن جارة المجني عليهم قد حضرت إلى محل خاص بالضحايا، لشراء "مقرمشات"، لتقع المشاجرة بعد ذلك.فبحسب المعلومات، كان أحد المجني عليهم يتحدّث مع شخص على الهاتف ويوجه له سباباً. وأشار شهود العيان الى أن المرأة ظنت أن السباب موجه لها، فغادرت المكان وأبلغت أسرتها.بعد ذلك، حضر الى المحل مجموعة من عناصر أسرة المرأة، فنشبت مشاجرة مع المجني عليهم، إلا أن الأمر انتهى بعدما تدخل أهل القرية.وذكر شهود العيان أن أفراد أسرة المرأة عادوا مرة أخرى الى المكان وقتلوا شاباً وأصابوا شقيقه ووالده بإصابات متفرقة في الجسد.