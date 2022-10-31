استعداداً لمونديال 2022... نشر جداريات لأحاديث نبوية في شوارع الدوحة (صور)

نشرت قطر عدة جداريات في شوارع الدوحة تتضمن أحاديث نبوية لتعريف مشجعي كأس العالم القادمين بالدين الإسلامي.

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LBCI News Lebanon

مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كشفت اللجنة المنظمة للحدث المرتقب عن عدة جداريات نشرتها في شوارع الدوحة بقطر، تتضمن أحاديث نبوية مترجمة باللغة الإنجليزية في جميع أنحاء المدينة، بهدف تعريف مشجعي كأس العالم القادمين بالدين الإسلامي.

وجاء في بعض الأحاديث النبوية التي تم تعليقها في شوارع الدوحة: "كل معروف صدقة"، و"من لا يرحم لا يُرحم"، و"اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة"، و"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه".

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ويُذكر أن هذه الخطوة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول عدد كبير من المتابعين على نطاق واسع صور الجداريات.

وبدوره، فقد أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، أن مونديال قطر سيجمع الناس من كل دول العالم على مدى شهر كامل، قائلاً: "كأس العالم هو فرصة لقطر ولمنطقة الخليج من أجل تقديم نفسها للعالم بشكل مغاير، والتخلص نهائياً من بعض الأحكام المسبقة الموجودة للأسف".

ويُذكر أن النسخة الـ22 من كأس العالم تنطلق في 20 تشرين الثاني 2022، مع مواجهة منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر المباريات حتى 18 كانون الأول من 2023.