نبشتها من القبور... أميركية تحيي وصفات طبخ على تيك توك (فيديو)

تتولى امرأة أميركية إحياء وصفات لأطباق مخبئة بين السطور القليلة على حجارة المدافن، عبر شبكة تيك توك.

وتحظى مقاطع الفيديو، التي تنشرها روزي غرانت، 33 عاما، عبر حساب ghostlyarchive@ بملايين المشاهَدات، إذ تعرض من خلالها ما يشبه "كتاب طبخ" اكتشفته على أضرحة الراحلات، ومن صفحاته مثلاً الحلوى بالخوخ أو فطيرة التوت أو الكراميل الناعم.

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ووفقاً لوكالة فرانس برس، تقول روزي أن ضيق المساحة المتوافرة على شاهد القبر يحول دون وجود كل المعلومات المتعلقة بالطبق عليه. لهذا، فتلجأ إلى تخمين وقت الطهو ودرجة الحرارة، قبل أن تُعينها التعليقات التي ينشرها المشاهدون تحت مقطع الفيديو المتضمن محاولتها الأولى، على التحسين وسد الثغر في المرة الثانية.

وكانت المصادفة وراء اكتشاف روزي غرانت أول وصفة مقابر، هي وصفة بسكويت "سابليه فيينا" من ناومي أوديسا ميلر داوسون التي توفيت عام 2009 عن عمر يناهز 87 عاماً ودُفنت في مقبرة غرينوود في بروكلين بنيويورك.

ومنذ نشرها مقطع الفيديو الأول هذا في الأول من تشرين الأول، اكتشفت روزي غرانت عشرات الوصفات، معظمها أرسلها إليها متابعوها الذين بلغ عدد المشتركين منهم 108 آلاف، فيما وصل عدد المشاهدات على "تيك توك" إلى الملايين قبل عيد الهالوين الأميركي الذي يتمحور على الأشباح.

حتى أنها تلقت اتصالات من عائلات المتوفيات اللواتي تعدّ وصفاتهنّ.

ويُذكر أن هذه التجربة وفرت شيئاً من الارتياح النفسي لروزي غرانت التي فقدت جدتيها خلال الجائحة.