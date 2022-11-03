عن عمر 49 عاما... وفاة مؤلفة كتب الطهي الشهيرة جولي باول

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء بأن نوبة قلبية أودت بحياة مؤلفة كتب الطهي الشهيرة جولي باول عن عمر 49 عاما.

وجولي باول كاتبة أميركية اكتسبت شهرة عالمية بفضل مدونتها عن الطبخ وكتابها المستوحيين من كتاب عن المطبخ الفرنسي للشيف جوليا تشايلد حقق مبيعات كبيرة في ستينات القرن العشرين.

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ونقلت الصحيفة عن زوج باول أنها توفيت في 26 تشرين الأول في منزلها بولاية نيويورك.

وكانت باول، التي وُلدت ونشأت في أوستن بولاية تكساس، عملت بداية في إدارة بلدية نيويورك، قبل أن تطلق مدونة حولتها عام 2005 كتاباً حظي بنجاح واسع بعنوان "جولي وجوليا: 365 يوماً، 524 وصفة، مطبخ شقة صغير واحد".

واعتمدت جولي باول نبرة فكاهية في التعليق على وصفات الطاهية الأميركية الشهيرة ومقدمة البرامج التلفزيونية جوليا تشايلد (1912-2004) التي أصدرت عام 1961 كناب "إتقان فن الطبخ الفرنسي" أو Mastering the Art of French Cooking، الذي كان يهدف إلى تعريف النساء الأميركيات بالمطبخ الفرنسي، ولقي إقبالاً واسعاً جداً.

وفي 2009 اقتُبس فيلم "جولي أند جوليا" للمخرجة نورا إيفرون مباشرة من كتاب جولي باول والسيرة الذاتية لجوليا تشايلد، وتولت فيه الممثلة إيمي آدامز دور جولي باول في حين أدت ميريل ستريب دور جوليا تشايلد.