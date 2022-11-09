تقديراً للرموز الثقافية... منحة من حاكم الشارقة لترميم متحف "جبران" في بشري

أعلن حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الثلثاء تقديم منحة لترميم وتحديث متحف جبران خليل جبران في بلدة بشري اللبنانية، في إطار سلسلة مبادرات حاكم الشارقة لتقدير الرموز الثقافية في المنطقة والعالم.
ووفق وكالة أنباء الإمارات، فإن هذه المنحة مخصصة أيضاً للعمل على صون المقتنيات وترميم القطع الفنية من صور، ومخطوطات، وأدوات، وكتب، ولوحات فنية، إضافة إلى تزويده بأحدث تقنيات العرض المتحفيّة.
وتهدف هذه المبادرة إلى رعاية المؤسسات الحاملة للقيم النبيلة، إذ يعرض المتحف سيرة الأديب والفيلسوف اللبناني-العالمي جبران خليل جبران، ويسلّط الضوء على سيرته الأدبية والفنية.
وكشفت لجنة متحف جبران أنه سيتم إنفاق المنحة على طباعة مجموعة مختارة من مؤلفات جبران خليل جبران، وهي: "النبي"، و"مجنون"، و"الأجنحة المنكسرة"، و"الرسومات العشرون"، و"اقلب الصفحة"، و"المسكن النهائي" بالإضافة إلى إصدار فيلم وثائقي.
وكان حاكم الشارقة قد افتتح عام 2021 معرض "إطلالة على الروح"، وشهد عرض 34 عملاً فنياً أصيلاً لجبران، اشتملت على لوحات فنية رسمت بالألوان الزيتية والجواش، وأخرى بالفحم، ومنها 15 لوحة عُرضت للمرة الأولى على العلن.