قتلت امرأة حاملاً وسرقت جنينها... وحكم إعدام بحقها!

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حُكم بالإعدام على امرأة من ولاية تكساس أدينت بقتل امرأة حامل بهدف استخراج جنينها الذي توفي هو أيضاً، وذلك بحسب ما أظهرت سجلات المحكمة.وكانت هيئة محلفين قد وجدت الشهر الماضي أن تيلور رينيه باركر مذنبة في ارتكاب جريمة القتل العمد التي أدت الى وفاة ريغان ميشيل سيمونز وطفلها. وتم بعدها تكليف هيئة المحلفين نفسها لاختيار الحكم، الموت أو السجن بدون الإفراج المشروط.وأصدرت هيئة المحلفين يوم الأربعاء حكمها الذي قضى بإعدام المتهمة.ومع حكم الإعدام الصادر بحقها، أصبحت باركر واحدة من سبع نساء فقط محكوم عليهن بالإعدام في تكساس، وفقًا لإحصاءات وزارة العدل الجنائي في تكساس.وبحسب المعلومات التي تحدّثت عن السبب المحتمل للجريمة، فقد أوهمت باركر حبيبها وآخرين بأنها حامل، وأقامت حفلًا للكشف عن نوع الجنس. وفي 9 تشرين الأول 2020، قالت إنها كانت ذاهبة إلى مستشفى في إيدابيل، أوكلاهوما، للتسجيل المسبق للولادة.وفي الصباح نفسه، تلقت الشرطة في نيو بوسطن، تكساس، مكالمة عبر خدمة الطوارئ من امرأة أبلغت عن قيام شخص ما بقتل ابنتها، بحسب الإفادة الخطية. ووجد عناصر الشرطة الذين توجهوا الى المكان أن سيمونز، التي علموا أنها كانت حاملاً في الأسبوع الرابع والثلاثين، مصابة بجرح كبير على طول بطنها وأن الرضيع لم يعد موجوداً في رحمها.وبحسب الإفادة الخطية، فقد قامت شرطة ولاية تكساس بإيقاف سيارة في ذلك الصباح ووجدوا باركر تحمل طفلاً في حضنها و"الحبل السري كان متصلاً بالرضيع، الذي بدا وكأنه يخرج من سروال الأنثى، كما لو أنها ولدت الطفل".وتم نقل باركر والرضيع إلى المستشفى في إيدابيل، حيث قال طاقم المستشفى إن باركر لم تنجب الطفل. بعدها اعترفت باركر بأنها دخلت في "مشادة جسدية" مع الضحية وأنها سرقت الرضيع الذي لم يولد بعد من جسد الضحية.وأكدت السلطات أن باركر تسببت في وفاة كل من سيمونز وطفلها "بسبب عدم القدرة على توفير الرعاية اللازمة للطفل".