منوعات 14 تشرين الثاني 2022 - 12:35 14/11/2022 12:35:36 من أجل قضايا المناخ... سبعينية تصل من السويد إلى مؤتمر شرم الشيخ على دراجتها

قطعت ناشطة مناخية نحو 9 آلاف كيلومتر بدراجتها الهوائية من السويد إلى مصر من أجل قضايا المناخ.

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LBCI News Lebanon

قطعت دوروثي هيلدبراندت، الناشطة المناخية وراكبة الدراجات السويدية، نحو 9 آلاف كيلومتر بدراجتها الهوائية من السويد إلى مصر، لإلقاء كلمة إلى قادة العالم المجتمعين في شرم الشيخ على البحر الأحمر، تهدف لمواجهة التغير المناخي. ووصلت هيلدبراندت، البالغة من العمر 72 عاما، إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي "كوب27"، بهدف تسليط الضوء على قضايا المناخ وزيادة مستوى الوعي بخصوصها. الإعلان كما التقت هيلدبراندت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية في مدينة شرم الشيخ، حيث قاما بقيادة دراجتيهما سويا. وشددت هيلدبراندت على ضرورة العمل لإيقاف التغير المناخي حتى لو كانت الأمور صعبة بحيث اجتازت مسافة طويلة لم تكن مريحة أبدًا، وذلك يدل على أهمية الإرادة والرغبة لتمكين الإنسان من القيام بكافة الأمور. وبحسب المعلومات، فقد استهلّت هيلدبراندت رحلتها الطويلة من كاتارينا هولم، وهو حيّ قريب من ستوكهولم في الأول من تموز الماضي، كما قامت بزيارة عشرات المدن في 17 دولة عبر ثلاث قارات، قاطعةً حوالي 8830 كيلومترا، لتصل في 6 تشرين الثاني إلى مدينة شرم الشيخ. ويذكر أن هيلدبراندت وغيرها من النساء المسنات يشكّلن جزءا من جماعة مناخية تحمل اسم "جدات من أجل المستقبل"، تهتم بزيادة مستوى الوعي حول تغير المناخ بين كبار السن وتشجعهم على الحدّ من البصمة الكربونية. مصدر

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