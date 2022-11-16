في الجزائر... إغلاق تلفزيون بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"

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أمرت سلطة تنظيم القطاع السمعي البصري في الجزائر بإغلاق تلفزيون خاص بعد بثّه فيلما يحتوي على مشاهد اعتبرت "خادشة للحياء"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وأوردت الوكالة مساء الإثنين "قررت سلطة ضبط السمعي البصري الوقف الفوري والنهائي لقناة الأجواء".واتخذ القرار بعد قيام التلفزيون مساء الأحد ببثّ "محتوى خادش للحياء ومشاهد تتنافى والقيم الاجتماعية".بثّت قناة الأجواء مساء الأحد فيلما أميركيا يتضمن مشاهد اعتبرت أنها تشكل "خروقات مهنية وأخلاقية" وتتنافى مع "احترام خصوصيات المجتمع الجزائري وكذا متطلبات الآداب العامة".وانتشرت على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية المشاهد التي تظهر رجلا وامرأة في فراش عاريين بشكل شبه كلي.واعترفت القناة الخاصة التي تبث من لندن، عبر صفحتها على فيسبوك بأنها ارتكبت "خطأ فادحا" واعتذرت لمشاهديها ولكل الجزائريين الذين ودعتهم.وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أوقفت في حزيران/يونيو 2021 مؤقتا بثّ قناة الحياة الخاصة بعد جدل تاريخي حول الأمير عبد القادر، بطل مقاومة الاستعمار الفرنسي.ووضع قانون صدر عام 2012 حدا لخمسين عاما من احتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية. وتأسست مذاك أكثر من 50 قناة تلفزيونية خاصة.