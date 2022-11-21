كريستيانو رونالدو يطلّ من "تايمز سكوير"... ويكشف عن تمثاله الشمعي (فيديو)

أطلّ نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من ساحة "تايمز سكوير" لإطلاق تمثال الشمع الخاصّ به.

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LBCI News Lebanon

أطلّ نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو من ساحة "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك الأميركية، على الجماهير الحاضرة في الموقع، حيث تم إطلاق تمثال الشمع الخاصّ به من إنتاج متحف "مادام توسو" الشهير.

ونشر اللاعب البرتغالي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام يوثق تفاصيل الحدث، حيث ظهر على عدد من الشاشات الكبيرة موجهاً كلمة للجماهير.

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وعند انتهاء العدّ التنازلي، أًسدلت الستارة عن تمثال الشمع الخاص بالنجم، الّذي أُلبس زياً باللونين الأخضر والأحمر.

وجاءت خطوة الإعلان عن التمثال الجديد كدعوة من النجم العالمي للعالم إلى زيارة بلده الأم البرتغال وذلك في الوقت الّذي بدأ فيه كأس العالم في قطر 2022.