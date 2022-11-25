أم تقتل طفلتها أثناء إرضاعها... ماذا حصل؟

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ألقي القبض على أم تبلغ من العمر 29 عامًا ووجهت لها تهمة القتل في قضية وفاة ابنتها الرضيعة التي فارقت الحياة بعدما حاولت المشتبه بها إرضاعها.وفي يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، استجابت الشرطة لمكالمة تفيد بأن توأم يبلغان من العمر 8 أشهر قد فقدا الوعي في منزل في سان خوسيه، كاليفورنيا. وعندما وصل عناصر الشرطة الى المكان، كان طفل من الاثنين لا يتنفس، وفقًا لبيان صحافي صادر عن قسم شرطة سان خوسيه.وتم نقل الرضيعين إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاة الطفلة ميلاني في اليوم التالي، أثناء وجودها في العناية المركزة، بحسب البيان.وأعلنت إدارة شرطة سان خوسيه أنه تم إلقاء القبض على سيلينا خواريز، والدة التوأم، ووجهت لها تهمة القتل.ووفقًا للشرطة، فقد تعرضت خواريز لحالة طوارئ طبية غير معروفة في بداية التحقيق وبقيت في المستشفى حتى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو يوم توجيه التهمة لها.ويُزعم أن خواريز أخبرت الشرطة أنها كانت تحاول إرضاع توأمها عندما فقدا الوعي، وفقًا لتقارير KRON 4.وقالت الأم إنها دفعت ميلاني باتجاه صدرها "بدون السماح لها بالتنفس"، وإنها شعرت بالإحباط عندما لم تضع الطفلة فمها بشكل صحيح للرضاعة.وتشير المعلومات الى أن المشتبه بها قالت للشرطة إنها حملت ميلاني على صدرها لدقائق عدة، وبعدما توقفت الرضيعة عن التنفس، وضعت جسدها الفاقد للوعي على السرير والتقطت التوأم الثاني وفعلت الشيء نفسه، وفقًا لتقارير KRON 4 نقلاً عن وثائق المحكمة.ووفقاً للتقارير، فقد انتظرت خواريز 20 دقيقة أخرى قبل أن تتوجه الى غرفة المعيشة وتطلب المساعدة من والدتها. وقد حاولت السيدتان القيام بتمارين الضغط على الصدر والإنعاش القلبي الرئوي على التوأم.وعندما عاد شقيق خواريز إلى المنزل، اتصل بخدمة الطوارئ.