بعد الغزو الروسي... ممتلكات ثقافية مهددة بالخطر في أوكرانيا

أصدر المجلس الدولي للمتاحف الخميس "قائمة حمراء طارئة لممتلكات ثقافية مهددة بالخطر" في أوكرانيا، بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع بها.

وأوضحت الشبكة الدولية أنّ مبادرتها حلّت في الوقت المناسب لمقاومة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي الأوكراني، خصوصاً في ظلّ الحرب الروسية الأوكرانية.

الإعلان

وتابعت "أثبتت تقارير حديثة حول أعمال نهب كبيرة تعرض لها متحف خيرسون للفنون من القوات الروسية التي انسحبت من المدينة في 12 تشرين الثاني، أنّ هذا التهديد موجود ويُنفَّذ بصورة منهجية".

وتحتوي القائمة الحمراء على مخطوطات تعود إلى ما بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر، وأيقونات دينية قديمة، ولوحات حديثة تعود إلى تيارات عدة كالفنّ الفطري والطليعي والواقعية الاشتراكية، بالإضافة إلى قطع حرفية من أزياء ومجوهرات.

ويعمل المجلس الدولي للمتاحف مع منظمات دولية كالإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية بهدف الحدّ من الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي والمحافظة عليه.

وتعتمد الأمم المتحدة على صور التقطتها أقمار اصطناعية لتتبع الإرث الثقافي والتراثي الذي دمَّره الهجوم الروسي على أوكرانيا، حيث وجدت منظمة اليونسكو في نهاية تشرين الأول ما يتخطى الـ200 موقع ثقافي تضرر منذ 24 شباط، أي حين بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا.