دعوى قضائية تاريخية... أكثر من 600 شاب يقاضون السويد في قضايا المناخ

في سابقة في المملكة الاسكندنافية، رفع أكثر من 600 شاب دعوى قضائية ضد السلطات السويدية الجمعة لإجراءاتها التي اعتُبرت غير كافية في مواجهة المشاكل المناخية.

وقالت ايدا ايدلينغ العضو في لجنة "أورورا" التي رفعت الدعوى لوكالة فرانس برس "لم ترفع قضية قانونية في مسائل مناخية بهذا الحجم أمام القضاء السويدي".

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وأوضحت إيدلينغ "إذا ربحنا، فسيكون هناك حكم بأن الدولة السويدية ملزمة القيام بدورها في التدابير العالمية اللازمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة".

وبيّنت اللجنة أن الشكوى التي تم تسليمها بشكل رمزي خلال تظاهرة في العاصمة السويدية، تم إرسالها رقميًا بالفعل إلى محكمة في ستوكهولم الجمعة.

وتتزامن هذه الشكوى، الّتي تم إعدادها منذ نحو عامين، مع انتقادات شديدة توجه لحكومة السويد اليمينية بشأن قلّة الاهتمام بقضايا المناخ.