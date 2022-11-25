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25 تشرين الثاني 2022 - 14:02
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قرار "تاريخي" حول سمك القرش المهدد بالانقراض... ماذا جاء فيه؟

دولة بنما تعلن اتخاذ مؤتمر "اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض" قرار بتوسيع حمايته على نطاق واسع. Lebanon, news ,lbci ,أخبار أسماك القرش., حماية, أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض, الاتجار الدولي, اتفاقية, مؤتمر,دولة بنما,دولة بنما تعلن اتخاذ مؤتمر "اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض" قرار بتوسيع حمايته على نطاق واسع.
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قرار &quot;تاريخي&quot; حول سمك القرش المهدد بالانقراض... ماذا جاء فيه؟
Lebanon News

أعلنت دولة بنما اتخاذ مؤتمر "اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض" الجمعة قرار بتوسيع حمايته على نطاق واسع.

 
ويشمل القرار حماية نحو 50 نوعا من أسماك القرش المهددة بتجارة الزعانف المكون الرئيسي لحساء شعبي في آسيا.
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وشغل اقتراح تنظيم صيد وتسويق هذه الأنواع من أسماك القرش الداكنة وأسماك قرش المطرقة الحيز الأكبر من المناقشات في المؤتمر الـ19 أو "كوب19" لاتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
 
وبحسب وكالة فرانس برس، فقد اعتمد في نهاية المطاف بالتوافق في جلسة علنية.
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