أمسك بالميكروفون وطلّق زوجته أمام الناس في حفل زفاف ابنتهما... فيديو يوثّق لحظة صادمة!

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في مصر :

تفاجأ المعازيم في حفل زواج

بوالد العروس ممسكا بالميكروفون لتهنئة العروس ابنته وبعد التهنئة

قال وبالنسبه لأم العروسه انتى طالق بالثلاثة



pic.twitter.com/Jsmm6SSwet — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 25, 2022

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو وثّق لحظة صادمة أقدم خلالها رجل مصري على تطليق زوجته أمام الناس خلال زفاف ابنته.وقد فاجأ الرجل الجميع بهذه الخطوة داخل قاعة الأعراس، إذ أمسك بالميكروفون ليقدم التهنئة لابنته، من ثم طلّق زوجته.وقال والد العروس في الفيديو: "ألف ألف مبروك للعريس والعروسة، أما بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة وتروح من القاعة على بيت أهلها، وألف مبروك".وقد أثارت هذه الحادثة، التي حصلت في محافظة دمياط، الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد استنكر المستخدمون قيام الرجل بهذه الخطوة وكسر خاطر زوجته في ليلة العمر لابنتها وأمام الجميع. وأشاروا الى احتمال نشوب خلاف بين الطرفين بسبب زيجة ابنتهما وأن الرجل لم ينتظر حتى نهاية الحفل والعودة إلى المنزل ليقوم بحل المشكلة.