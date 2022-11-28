بعد الإصابة القوية... خضوع اللاعب السعودي ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن ظهير أيسر المنتخب ياسر الشهراني خضع لعملية جراحية ثانية في عظام الوجه، وذلك بعد تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة التاريخية ضدّ الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

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وأوضح الاتحاد في منشورٍ على تويتر أن اللاعب ياسر الشهراني "قد اجرى المرحلة الاولى من التدخل الجراحي باجراء عملية في البنكرياس الاربعاء الماضي، كما خضع لعملية جراحية في عظام الوجه من قبل الفريق الطبي المختص في مدينة عبد العزيز الطبية في الرياض وبمتابعة من الفريق الطبي للمنتخب. وتكللت العمليتان بالنجاح".

وتعرّض الشهراني، 30 عاما، لاصطدام قوي مع زميله حارس المرمى محمد العويس خلال المباراة ضد الأرجنتين الثلاثاء الماضي، في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني على استاد لوسيل.

وكان المنتخب السعودي خسر أيضا جهود قائده سلمان الفرج لاصابة في الركبة وقد سمح له مدرب المنتخب الفرنسي هيرفيه رونار بمغادرة مقر المنتخب في الدوحة.