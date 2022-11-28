بكين تنتفض... "لا فحوصات كوفيد، نريد أن نأكل"

شهدت الصين ليل الأحد احتجاجاً قام به ما بين 300 و400 شاب صيني قرب ليانغما، النهر الّذي يعبر بكين، للتعبير عن سأمهم من القيود الصحية المشددة في البلاد.

وهتف المتظاهرون "لا فحوصات كوفيد، نريد أن نأكل!"، ووضع بعضهم باقات من الزهور على مذبح صغير أقيم على عجل، تقديرًا لروح ضحايا حريق أورومتشي الخميس والذي تسبب بوفاة عشرة أشخاص، ما أدّى إلى رفع حدّة النقمة الشعبية ضد سياسة "صفر كوفيد" الصارمة في البلاد.

الإعلان

ووفق وكالة فرانس برس، فقد اعتبر البعض أن التدابير المتخذة ضدّ كوفيد-19 أدت إلى ازدياد المأساة خصوصًا بعدما أعاقت السيارات المتوقفة لأسابيع بسبب الإغلاق في الحي الضيق المؤدي الى المبنى المشتعل، وصول اجهزة الانقاذ.

وقام بعض عناصر الأمن بتقسيم الحشد لتصوير المشاركين على طول نهر ليانغما الذي يعبر واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا في بكين.

وبدأ متظاهرون إلقاء الخطب فيما ردد آخرون شعارات "حرية الفن" و "حرية الكتابة"، بالإضافة إلى تأدية النشيد الصيني.