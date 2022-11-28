بعد مغادرته مانشستر يونايتد... السعودية تقدم عرضاً لكريستيانو رونالدو بقيمة 225 مليون دولار!

قدّم فريق "النصر" السعودي عرضًا مغريًا لكريستيانو رونالدو عقداً بقيمة 225 مليون دولار.

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LBCI News Lebanon

قدّم فريق "النصر" السعودي عرضًا مغريًا لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، الّذي أصبح "حرّاً" بعد مغادرته نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، عقداً مدّته ثلاث سنوات بقيمة 225 مليون دولار.

ووفقًا لموقع "سي بي إس"، فقد تبادل الطرفان محادثات متقدمة للغاية، وينتظر مسؤولو فريق النصر السعودي ردّ اللاعب البرتغالي.

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ونقلت مصادر مقربة من "النصر" انفتاحهم على دفع 75 مليون دولار لرونالدو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى أنه سيكون قادراً على اللّعب حتى يبلغ من العمر 40 عاما.

ويُذكر أن فريق "النصر" الحاصل على تسعة ألقاب في الدوري هو أحد أكثر الفرق نجاحًا واحترامًا في المملكة العربية السعودية.

وفي السياق عينه، يزعم فريق "الهلال" المنافس الأكبر "للنصر"، أنه قدم عرضًا لرونالدو ولكن من دون الكشف عن تفاصيل حول الأمر.