"أنقذوا أوكرانيا"... مشجع يقتحم مباراة البرتغال والأوروغواي (فيديو)

اقتحم مشجع يحمل علماً بألوان قوس قزح، الّذي يرمز إلى مجتمع الميم، أرضية ملعب استاد لوسيل أثناء مباراة البرتغال والأوروغواي الإثنين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم قطر 2022.

ودخل الرجل مرتدياً قميصاً باللون الأزرق مع شعار "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، أرض الملعب لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الـ51 من المباراة التي فازت فيها البرتغال بنتيجة 0-2 على الأوروغواي.

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وبعدما ركض في أرض الملعب ذهاباً وإياباً، تمكن رجال الأمن من إخراجه. وتعرّضت قطر على مدى السنوات الماضية إلى انتقادات حيال سجّلها الحقوقي، ومن ضمنها مسألة المثليين.

وأكّد المنظمون القطريون عند سؤالهم عن استقبال أفراد مجتمع الميم خلال مونديال 2022 أن "الجميع" مرحّب بهم دون تمييز، على الرغم من القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه.