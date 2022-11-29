للمرة الأولى منذ 40 عاما... أكبر بركان نشط في العالم يثور في هاواي

أعلن المعهد الجيوفيزيائي الأميركي أن بركان "مونا لوا"، وهو أكبر بركان نشط في العالم، ثار صباح الاثنين لأول مرة منذ نحو 40 عاما من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة.

وأوضح المعهد أن البركان لا زال يقذف "الحمم من فوهته"، مشيراً إلى "عدم وجود أي مؤشر يدل على تقدّم الثوران نحو منطقة الصدع" بما يتيح للصهارة التقدّم بشكل أسهل تحت الأرض.

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ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء، إلا أنه تم إغلاق بعض الطرق احترازيا.

وكان المعهد قد نبّه في أول تحذير أصدره الأحد إلى أن "المراحل الأولى لثوران مونا لوا يمكن أن تتطوّر سريعا" وإلى أن مواقع تدفق الحمم البركانية وتقدّمها يمكن أن تتغيّر سريعا".

وحذّرت الأرصاد الجوية الأميركية من تكدّس رماد بركاني وبقايا حول البركان. ومن شأن هذا الأمر أن يسبّب صعوبات تنفسية للسكان أو أن يتسبب باضطرابات على صعيد تشغيل المحركات أو الأنظمة الإلكترونية.

ويبلغ ارتفاع مونا لوا 4169 مترا ويقع في جزيرة هاواي، الأكبر في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

وسبق أن ثار البركان 33 مرة منذ العام 1843. كان قد ثار آخر مرة في العام 1984 واستمر ثورانه 22 يوما.