بعد "إهانة القميص"... ملاكم مكسيكي يهدّد ميسي: "ليدعو الله ألا أجده"! (فيديو)

هدّد الملاكم المكسيكي ساوول 'كانيلو' ألفاريس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو يحتفل بالفوز على منتخب بلاده في كأس العالم 2022 وقميص المكسيك تحت رجليه على الأرض.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، النجم ميسي يلمس القميص المكسيكي بقدمه في غرفة تبديل الملابس خلال احتفاله وزملائه بالفوز على المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة بنتيجة 2-0 السبت.

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وقال ألفاريس على تويتر "هل رأيتم ميسي ينظف الارض بقميصنا وعلمنا؟ ليدعو الله ألا أجده!!"

أثار غضب ألفاريس ردود فعل فورية من مشجعي ميسي، معتبرين أنه لا يوجد شيء غير عادي في وجود قميص على الأرض بعد المباراة.

ويبدو أن قائد الأرجنتين قد تبادل القميص مع نظيره المكسيكي أندريس غواردادو.

ورد بعض الأشخاص على ألفاريس مشيرين إلى أن الفيديو لم يظهر ميسي وهو ينظف أي شيء، ولا يوجد فيه علم المكسيك، ليرد الملاكم أنه بغض النظر فقد "أهان" ميسي المكسيك.