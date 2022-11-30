بفضل تقاريرها عن حرب أوكرانيا... فوز الصحافية مارغو بن بجائزة "ألبير لوندر" الـ84

نالت المراسلة الفرنسية مارغو بن جائزة "ألبير لوندر" الـ84 في ريغا الاثنين وهي المكافأة الأرقى للصحف الصادرة بالفرنسية، عن تقاريرها التي تناولت الحرب الأوكرانية ونشرتها صحيفة "لوفيغارو".

وفي الذكرى الـ 90 على وفاة ألبير لوندر، اجتمعت لجنة التحكيم في العاصمة اللاتفية "راغبةً في تكريم جميع الصحافيين الذين يعملون على تغطية الحرب الأوكرانية".

الإعلان

وأشادت لجنة التحكيم في بيان بـ"أسلوب مارغو ونصوصها المذهلة وما تحمله تقاريرها من نظرة عاطفية تجاه المقاتلين في الصفوف الأمامية، بالإضافة إلى تطرقها لزوايا غير متوقعة من المواضيع وتجديدها الدائم لأسلوبها في الكتابة".

والصحافية البالغة 34 عاماً معتادة على مناطق النزاع كالسودان حيث انطلقت حياتها المهنية قبل أكثر من عشر سنوات. وعملت مارغو بن خلال مسيرتها مع وكالة فرانس برس وصحيفة "نيويورك تايمز" وقناتي "فرانس "24 و"بي بي سي".

وبعد أربع سنوات غطّت خلالها الأحداث في أفغانستان، تتولى المراسلة التي نالت جائزة "بايو" لمراسلي الحرب العام الفائت، منذ آذار تغطية الحرب في أوكرانيا لصالح صحيفة "لوفيغارو".

وحصل على جائزة فخرية الصحافيان أندري تسابلينكو وسيفغيل موساييفا من "أوكرانسكا برافدا"، للتعبير من خلالهما عن التضامن الكامل مع الصحافيين الأوكرانيين لتغطيتهم الحرب الاوكرانية.

وأُطلقت جائزة "ألبير لوندر" عام 1933 تخليداً لذكرى الصحافي الفرنسي ألبير لوندر، معلّم التقارير الكبيرة الحديثة. ويُمنح مبلغ 3000 يورو لكل فائز ينبغي أن يبلغ أقلّه 41 عاماً.