في القدس الشرقية... "بابا نويل" فلسطيني يضفي الفرح على الحجّاج المسيحيّين وغيرهم (صور)

في كانون الأول من كل عام، تتألق شوارع الحي المسيحي في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة بأضواء خضراء وحمراء، مع وصول الحجّاج المسيحيّين وغيرهم للاحتفال بعيد الميلاد في القدس الشرقية.

وتضمّ البلدة القديمة بمدينة القدس كنيسة القيامة التي تحتوي على القبر المقدس، أي مكان دفن المسيح بحسب المعتقدات المسيحية، في حين أنّ ولادة السيّد المسيح جرت في مدينة بيت لحم.

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وفي الحيّ المذكور، يتجوّل القائد السابق لفريق كرة السلة الفلسطيني عيسى قسيسية، 38 عاما، بزيّ أحمر ولحية بيضاء طويلة مؤديًا دور "بابا نويل" ناشرًا الفرح من حوله.

وبحسب قول عيسى، فقد حوّل قبل سبع سنوات الطبقة الأرضية من منزله القديم المشيّد منذ أكثر من 700 عام، إلى مخزن للحلوى والنبيذ، وباتت العائلات تصطفّ في طابور لتفرّح قلوب أطفالها برؤية بابا نويل.

وأوضح عيسى لوكالة فرانس برس "لدينا ديانات كثيرة هنا في القدس. يأتي مسلمون ومسيحيّون ويهود إلى منزلي وأفتح ذراعيَّ للجميع".

وكانت من بين الزوّار مجموعة من السيّاح الإسرائيليّين وكاهنان بارَكا الافتتاح بالصلاة باللغتَين العربيّة والآرامية القديمة، أي لغة المسيح.

وفي التفاصيل، فقد درس عيسى في كلية "سانتا كلوز" في ولاية كولورادو الأميركيّة، وحضر "مؤتمر سانتا كلوز العالمي" في الدنمارك.

كما يعرض عيسى بفخر شهادة من كلية "تشارلز دبليو هوارد سانتا كلوز" الأميركية الشهيرة في ميشيغان ويقول إنّ هذه الشهادات التي يحملها والتدريبات التي تلقّاها تجعله "بابا نويل الوحيد المعتمد في القدس".

واعتبر عيسى أن "نقل رسالة المحبّة والسلام من القدس هو أمر مميّز، إذ إنّها قلب العالم"، مُضيفاً "عندما يحل السلام في القدس، سيحلّ السلام في العالم".