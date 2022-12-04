قطر تدعم بيليه في محنته الصحية... "أشعر بالقوة والكثير من الأمل"

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه أثناء مكوثه في المستشفى في ساو باولو منذ الثلاثاء الماضي، أنه يشعر "بالقوة والكثير من الأمل" بينما يواصل العلاج من سرطان القولون.

وقال بيليه، البالغ من العمر 82 عامًا، في رسالة على إنستغرام: "أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد".

الإعلان

وأضاف "أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئًا بالطاقة. ومشاهدة البرازيل في كأس العالم أيضًا! شكرا جزيلا على كل شيئ".

ونُقل بيليه إلى المستشفى لإجراء ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ جراحة استئصال ورم في القولون في أيلول من العام الماضي.

وبالتالي، فقد أضيء ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 كانون الاول، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10.

وأشارت تقارير برازيلية السبت أن حالة بيليه ساءت في الساعات الاخيرة وهناك خطر جدي على حياته.