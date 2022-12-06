بسبب التغير المناخي... الغابات الفلندية تواجه خطر انتشار حشرات قاتلة

تواجه كمية متزايدة من الأشجار في الغابات الفنلندية مصيراً أسود بسبب اجتياحها من خنافس اللحاء التي تتكاثر أعدادها شمالاً بسبب التغير المناخي.

وتستهدف الحشرات البنية الصغيرة التنوب الشوحي الذي يمثل أحد أكثر أنواع الأشجار انتشاراً في فنلندا، وقد تتسبب بأضرار جسيمة للغابات.

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وتختبئ هذه الحشرات في قشر الأشجار لتضع بيضها، فتأكل من أشجار التنوب الشوحي وتقتلها عن طريق منع وصول الماء والغذاء إلى أغصانها العالية.

ويوضح العالم في منظمة "ناتشرل ريسورسز إنستيتيوت فينلند" ماركوس ميلين، لوكالة فرانس برس أنّ "هذا النوع من الحشرات أحدث أضراراً كبيرة للأشجار في مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية منذ عام 2018 تحديداً".

وأصبح خطر انتشار خنافس اللحاء "كبيراً جداً حالياً" مع التغيّر المناخي، بحسب ميلين.

ومع أنّ التهديد الأكبر قائم في جنوب فنلندا، إلا أنّ صيف 2021 الحادّ تسبب بأضرار "كبيرة بصورة غير اعتيادية شمالاً" وتحديداً في منطقة كاينو شمال فنلندا.

ومن شأن الطقس الساخن أيضاً أن يسرّع دورة حياة الحشرات، ما يعني أنّها تصبح قادرة على التكاثر بشكل أسرع.

وفي حال لم يتحرك المسؤولون عن الغابات في الوقت المناسب عن طريق إزالة شجرة التنوب الضعيفة، "فستواجه تلك السليمة فجأة أعداداً هائلة من الحشرات"، ما سيسرّع "دورة دمارها".