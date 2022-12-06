من هم كبار الراحلين الذين توفّوا في العام 2022؟

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في 2022 رحلت الملكة إليزابيث الثانية وميخائيل غورباتشيف وجان لوك غودار وشينزو أبي. في ما يأتي كبار الشخصيات التي توفيت على الصعيد العالمي:- الممثل الأميركي سيدني بواتييه (94 عاما) أول أسود ينال جائزة أوسكار في 1964 عن دوره في فيلم "ليليز أوف ذي فيلد"- مصمم الأزياء الإيطالي نينو شيروتي (91 عاما)- المغنية البرازيلية إيلزا سواريش (91 عاما)- مغني الروك الأميركي ميت لوف (74 عاما) مؤدي أغنية "بات آوت اوف هيل"- مصمم الأزياء الفرنسي تييري موغلر (73 عاما)- الممثلة الإيطالية مونيكا فيتي (90 عاما) ملهمة المخرج ميكالينجلو أنطونيوني- المغنية الهندية والمنتجة في بوليوود لاتا مانغيشكار (92 عاما) الملقبة "عندليب الهند"- لوك مونتانييه (89 عاما) الحائز نوبل الطب لاكتشافه فيروس الإيدز والذي أثارت مواقفه لاحقا جدلا في الأوساط العلمية.- الممثل الأميركي وليام هورت (71 عاما) الحائز جائزة أوسكار عن دوره في "كيس أوف ذي سبايدر ومان"- وزيرة الخارجية الأميركية السابقة بين 1997 و2001 مادلين أولبرايت (84 عاما)- عازف الدرامز في فرقة "فو فايترز" الأميركية للروك البديل تايلور هوكينز(50 عاما)- السياسي الروسي القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (75 عاما).- الممثل المسرحي الفرنسي ميشال بوكيه (96 عاما)- العالمة الفرنسية مارت غوتييه (96 عاما) إحدى مكتشفات الصبغية الزائدة المسؤولة عن متلازمة داون (التثالث الصبغي21)- الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) العاملة في قناة الجزيرة خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة- المؤلف الموسيقي اليوناني للأفلام السينمائية فانغليس (إيفانغيلوس باباثاناسيو، 79 عاما) ومن أعماله الموسيقى التصويرية فيلم "تشاريوتس اوف فاير"- الممثل الأميركي راي لايوتا (67 عاما) بطل فيلم "غودفيلاز" للمخرج مارتن سكورسيزي- مؤسس فرقة "ديبيش مود" الموسيقية البريطانية أندي فليتشر (60 عاما)- الممثل السينمائي والمسرحي الفرنسي الكبير جان-لوي ترانتينيان (91 عاما)- المخرج البريطاني بيتر بروك (97 عاما) الذي أحدث ثورة في الأوساط المسرحية- المتمرد الماركسي السابق ادوارد دوس سانتوس (79 عاما) الذي تولى رئاسة انغولا مدة 38 عاما واستغل لمنفعته الخاصة الثروة النفطية في البلاد- رئيس وزراء اليابان المحافظ السابق شينزو آبي (67 عاما) الذي اغتيل خلال تجمع انتخابي- زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري (71 عاما)الذي خلف أسامة بن لادن على رأس التنظيم وقتل في هجوم أميركي نُفذ بواسطة طائرة مسيرة في كابول- مصمم الأزياء الراقية الياباني إيسيي مياكي (84 عاما)- المغنية والممثلة الانكليزية-الأسترالية أوليفيا نيوتن جون (73 عاما) نجمة فيلم "غريس" إلى جانب جون ترافولتا- مصممة الأزياء اليابانية هاناي موري (96 عاما)- الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف (91 عاما) الذي ساهم عن غير قصد بانهيار الاتحاد السوفياتي- المخرج المصري علي عبد الخالق (78 عاما)- الملكة إليزابيث الثانية (96 عاما)- المخرج الفرنسي-السويسري جان لوك غودار (91 عاما) أحد كبار وجوه "الموجة الجديدة" في السينما مع أفلام مثل "آ بو دو سوفل"- الممثلة اليونانية إيريني باباس (93 عاما) بطلة "زوربا ذي غريك" و"ذي غانز أوف نافارون".- الفنان الحسين الميلودي، (77 عاما) أحد الوجوه البارزة في فن الرسم المغربي المعاصر- الممثلة الجزائرية فريدة صابونجي أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي- الممثل المصري هشام سليم (64 عاما) أحد الوجوه البارزة في المسرح والتلفزيون منذ خمسينيات القرن الماضي- الروائية البريطانية هيلاري مانتل (70 عاما) حائزة جائزة بوكر مرتين- عازف الساكسوفون الأميركي فاريل ساندرز (81 عاما) الذي يعد أحد كبار نجوم الجاز على الصعيد العالمي- الداعية الإسلامي المصري الذي يحمل الجنسية القطرية يوسف القرضاوي- اسطورة موسيقى الكانتري في الولايات المتحدة لوريتا لين (90 عاما)- الممثلة الأميركية-البريطانية انجيلا لانسبري (96 عاما) التي عرفت خصوصا بدورها في مسلسل "موردِر شي روت"- الممثل البريطاني روبي كولتراين (72 عاما) المعروف عالميا بدور "هاغريد" في أفلام هاري بوتر- مؤسس شركة ريد بول للمشروبات المنشطة الملياردير النمسوي ديتريش ماتشيتس (78 عاما)-الرسام الفرنسي المتخصص باللون الأسود بيار سولاج (102 سنة)- رائد موسيقى الروك أند رول الأميركي جيري لي لويس (87 عاما)- الروائي والمترجم المصري بهاء طاهر (87 عاما)- اسطورة الموسيقى البرازيلية غال كوستا (77 عاما)- مغني البوب والهيب هوب الأميركي آرون كارتر (34 عاما)- هيبي دي بونافيني (93 عاما) الناطقة باسم "أمهات بلاسا دي مايو" اللواتي اعتصمن دونما كلل احتجاجا على النظام الديكتاتوري في الارجنتين للمطالبة بأبنائهن "المفقودين"- المؤلف الموسيقي والمسرحي اللبناني روميو لحّود (92 عاما) أحد رواد المسرح الغنائي اللبناني- المغني ومؤلف الأغاني الكوبي بابلو ميلانيس (79 عاما)- الروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر (93 عاما) مؤلف كتابي "ضريح" و "آه، أوروبا!"- جيانغ زيمين (96 عاما) رئيس الصين بين العامين 1993 و2003 والأمين العام للحزب الشيوعي بين 1989 و2002. رافق تحول الصين إلى قوة اقتصادية عظمى على الصعيد العالمي.- الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير (91 عاما) الذي باع عشرات ملايين الكتب