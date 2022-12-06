السلطات الإيرانية تغلق متجراً ومطعماً للاعب كرة القدم الشهير علي دائي... لهذا السبب!

ذكرت وكالة "إسنا" الإخبارية أن السلطات الإيرانية أغلقت متجرا لبيع المجوهرات ومطعما في إحدى مناطق طهران الراقية، تابعين لأسطورة كرة القدم علي دائي بعدما أيّد دعوات المحتجين لتنظيم إضرابات هذا الأسبوع.

وأفادت "إسنا" بأنه "بعد التعاون مع مجموعات مناهضة للثورة في الفضاء الإلكتروني لعرقلة السلم وعمل السوق، صدر أمر قضائي بإغلاق معرض نور للمجوهرات".

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وقال دائي الأسبوع الماضي إنه استُهدف بتهديدات بعدما دعم الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.

وكان دائي أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية وفي رصيده 109 أهداف دولية، حتى أيلول حين حطم البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الرقم القياسي.

وقال إنه قرر عدم التوجّه إلى قطر لمناسبة كأس العام هذه المرة بسبب الحملة الأمنية الدامية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المحتجين.

كما لعب دائي أيضا في الدوري الألماني "بوندسليغا"، بما في ذلك مع نادي بايرن ميونيخ.